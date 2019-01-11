Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 173. yılı Aydın'da kutlandı

yılı etkinlikleri kapsamında Aydın Ziraat Mühendisleri Odası ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi işbirliğinde konferans düzenlendi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu ve Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış konuşmacı olarak katıldı.

Aydı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, açılış konuşmasında; tarımın insan hayatının devamını sağlayan, beslenme ihtiyacını karşılayan, tüm toplumun ve ülkelerin vazgeçilmez bir sektörü haline geldiğini söyledi. Tarımın sanayiye ham madde sağladığına işaret eden Barış, özellikle dışa bağımlılığı azaltması açısından sektörü önemli bir konuma getirmesi gerektiğini savundu. Barış, dış etkenlerden fazlasıyla etkilenen ve belirsizliklerin yoğun olduğu tarım bu özellikleri nedeniyle sürekli kontrol edilmesi ve dikkate alınması gereken önemli bir değer olduğunu belirtti.

Tarımsal alanda kaliteli bir çalışma yapılması için de gayretler gösterildiğini belirten ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kızılkaya da, sunumunda; üniversite bünyesinde akademisyenlerle öğrencilerin yapmış olduğu tarımsal faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Tarımın zor bir zanaat olduğunu, güvenli gıda üretimin birinci öncelikler arasında yer aldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü ise, Türkiye'de ve dünyadaki tarımsal gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu da, Devlet Destekli Tarım Sigortaları, tarım üreticilerini ve güvence altına almak amacıyla çiftçileri her daim yanında olduğunu belirterek, devlet destekli tarım sigortaları hakkında bilgiler verdi.

Yöneltilen sorulara da cevapların verildiği konferansa ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Aydın Tarım İl Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülger, ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri yanı sıra öğrenciler ve üretici çiftçiler katıldı.