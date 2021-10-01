Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde İNYA büyük ilgi topladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğü ve çalışmaları, 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin iş birliğiyle kurulan İNYA markasının İstanbul Yenikapı'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde açtığı stant büyük ilgi gördü.

Germencik'e ait incir ve zeytinyağı ile bunlara dayalı ürünlerin yer aldığı İNYA standı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı, partili, kooperatif temsilcisi ve vatandaş tarafından ziyaret edildi. 160 belediye ve 300 kooperatifin yer aldığı Tarımsal Kalkınma Zirvesi 2 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

İstanbul'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde stant açan İNYA'ya gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti;

“Geçiminin önemli bir kısmını kırsal faaliyetlerden sağlayan halkımızın emeğinin karşılığını bulması, ilçemize ait incir başta olmak üzere tarımsal zenginliğimizin katma değerini arttırılması, marka değerine kavuşması ve en nihayetinde kırsal kalkınmanın sağlanması için 6 tarımsal kalkınma kooperatifimiz iş birliği ve üretici desteğiyle kurduğumuz İNYA olarak burada da standımızı açtık. Tarımsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla kurduğumuz İNYA'nın Tarımsal Kalkınma Zirvesi gibi büyük bir organizasyonda kuruluş felsefesine uygun bir platformda yerini almasının gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Gösterilen ilgiden dolayı da memnun ve müteşekkiriz.”

"Üretici markamız olan İNYA'yı daha yükseklere taşıyacağız"

“Belediyemiz ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin iş birliğiyle kurulan, GERKOOP çatısı altında bulunan üretici markamız İNYA ile İstanbul'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yerimizi aldık. Standımıza Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, değerli belediye başkanlarımız, kıymetli partililerimiz ve çok sayıda vatandaşımız büyük ilgi gösterdiler. İNYA'ya gösterilen ilgi ve alakadan dolayı ilçemiz ve Germencik halkı adına müteşekkirim. Tarımsal kalkınma yolunda attığımız en önemli adımlardan olan Germencik'imizin markası İNYA'yı vizyoner bir anlayış ile daha da büyütecek, çiftçi ve üreticilerimizin desteğiyle, el birliğiyle daha yükseklere taşıyacağız.”