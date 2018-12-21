Ziraat Bankası tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılan tarımsal krediler yeniden vadelendirilebilecek. Bu sayede gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için vadesi 30 Haziran 2018 tarihine kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar vadelendirilebilecek. Kredi kullanan ürüteticilerin yeniden vadelendirilen tutar dışında kalan kredi bakiyesi eski faiz oranı ve vade yapısıyla aynen devam edecek.

Yeniden vadelendirme için yıllık yüzde 11 oranında faiz uygulanacak. Böylelikle üreticiler piyasa koşullarının altında faiz oranları ile tarımsal faaliyetlerine devam etme imkanına kavuşacak.