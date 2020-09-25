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Tariş İncir Birliği'ne Ticaret Bakanlığı'ndan ‘başarı' ödülü

Tariş İncir Birliği yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığı’ndan ’başarı ödülü’ aldı.

Tariş İncir Birliği yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanlığı'ndan 'başarı ödülü' aldı. Başarı ödülünü Birlik Başkanı Mustafa Bircan'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.


Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacı Ticaret Bakanlığı tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen ‘Türkiye Kooperatifler Fuarı' Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da başladı. Fuar 27 Eylül tarihinde sona erecek. 'Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme' teması ile düzenlenen ve açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı fuarda, başarılı kooperatiflere ve birliklere ödülleri verildi.


Tariş İncir Birliği ödüle layık görüldü


Tariş İncir Birliği, ödüle layık görülen 17 birlik arasında yer aldı. Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan başarı ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın elinden aldı. 4 yıldır başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Bircan, "Bu ödülün gerçek sahibi ortaklarımız. Bize her zaman destek veren, yanımızda duran, ürün getiren ortaklarımızın desteği ile bu ödülü Aydın'a götürüyoruz. Her zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu ödül de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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