TARİŞ kuru incir fiyatları belli oldu

Aydın'ın önemli ürünlerinden olan kuru incirin TARİŞ İncir Birliği alım fiyatları belli oldu. Rakamlar kuru incirin kalitesine göre belirlenirken, bu yılki alım fiyatlarının kilogramı 3,50 TL ile 36 TL arasında değişiyor.

Aydın'ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin merakla beklediği alım fiyatlarını yapılan toplantının ardından açıklayan TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi. Yapılan toplantının ardından 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 36 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 34 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 32 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 30 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 27 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 24 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 20 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 18 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 16 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 12 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 10 TL fiyat tespit edildi.

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 13 TL ile 8 TL arasında değişirken, C serisi ballıkara kuru incirin kilogramına 6 TL ve hurda endüstriyel kuru incirin kilogramına da 3,50 TL fiyat belirlendi.

“Beşinci yılımızı da karla kapattık”

Fiyatların açıklanmasının ardından kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Her sene, hep aynı kişiler sezon öncesi ya sosyal medyadan ya da kahve köşelerinde hakkımda konuşuyor. Yok TARİŞ'i düşünmüyormuşum, yok üreticiyi düşünmüyormuşum. Şu anda TARİŞ İncir Birliği batmış mı, üreticiye borcunu mu ödeyememiş? Bunlar yapılanları görmez, çünkü gözleri kör olmuş, kulakları duymaz kulakları sağır olmuş, dilleri söylemez dilleri lal olmuşlar. Nasıl çalıştığımızı değerli ortaklarımız biliyor çok şükür, üst üste beşinci yılımızı da karla kapattık. Biz doğru bildiğimiz yolda ortaklarımızın desteği ile yürümeye devam edeceğiz. Ben Allah'ıma şöyle dua ediyorum. Allah'ım beni aklı olmayanın fikriyle sınama. 2021-2022 yılı ortaklarımıza ve incir üreticisine hayırlı olsun. Allah bereket versin güzel bir sezon olsun inşallah” dedi.