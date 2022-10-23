TARİŞ'e rağbet arttı, depolar 10 bin 200 ton pamukla doldu

Aydın'da pamuk hasat sezonu sona yaklaşırken, Aydın 46 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin depoları 2 haftada doldu. Aydın TARİŞ depolarına akın eden çiftçiler yaklaşık 2 haftada 10 bin 200 ton pamuk teslim ederken, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 5 bin ton civarında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'da pamuk hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler de topladıkları ürünleri depolamak ve satmak için TARİŞ depolarında uzun kuyruklar oluşturdu. Pamuk tarımında üreticinin sigortası konumundaki Aydın 46 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi alımlara eylül ayının son haftasında başladı. Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukları römorklarına yükleyerek TARİŞ tesislerine gelen üreticiler, bu yılki rekolte ve kaliteden memnun. 26 Eylül itibarıyla pamuk alımlarına başlayan S.S. 46 No'lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde ise geçen yıl 5 bin ton olan pamuk alımı şu ana kadar 10 bin 200 ton oldu.

Aydın TARİŞ olarak 15-16 bin tona kadar pamuk almayı planladıklarını ifade eden S.S. 46 No'lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Murat Küçükgüldal, “Durumlar şu an çok güzel. Gayet iyi gidiyor her şey. Yerlerimiz doldu. Bu yüzden mecburen pamukları dışarıya alıyoruz. Yavaş yavaş hallediyoruz. Şu ana kadar 10 milyon 200 bin kilo pamuk alımı oldu. Aydın TARİŞ olarak 15-16 milyon arası pamuk almayı düşünüyoruz. Fiyatlarımız iyi. Şu anda biz 43 TL 50 kuruş yaptık 31 renk pamukları. 41 renkler 41 TL 50 kuruş, 51 renkler ise 39 TL 50 kuruşa alınıyor" dedi.

Alımlar çift koldan devam ediyor

Pamuk teslim etmeye gelen traktörlerin uzun kuyruklar oluşturduğu Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki TARİŞ depolarında gün boyu çift koldan alımlar devam ediyor. Kantardan geçen her römork, pamuklardaki numune ve tav oranı alındıktan sonra iş makineleri ile boşaltılıyor. Oldukça yoğun günlerin yaşandığı TARİŞ depolarında alımlar çift koldan devam ediyor.