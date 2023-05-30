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Tarlada çalışırken yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yılanın ısırdığı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, Uzundere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (48) tarlada hayvan otlattığı sırada bir yılan tarafından ısırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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