Tarlada çift süren bir çiftçi, Mergen çayına uçan sürücünün hayatını kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarlasında çalışmakta olan bir çiftçinin dikkati, Mergen çayına uçan sürücünün hayatını kurtardı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin anında müdahalesi ile kurtarılırken, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri üzerine jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 14:00 sıralarında Nazilli'ye bağlı kırsal Sevindikli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yönetimindeki 35 HBV 31 plakalı araç ile seyir halinde olan 32 yaşındaki H.B. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek Mergen Çayı kenarındaki kurutma kanalına uçtu. Kargılıkların arasına uçan otomobil takla atınca araç sürücüsü de aracın içinde mahsur kaldı. Bu sırada tarlada traktörü ile çalışmakta olan Sermet Ekimci adlı çiftçi, bir aracın kurutma kanalına uçtuğunu fark edince durumu 112 ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta mahsur kalan sürücüyü kurtararak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın uçtuğu yerin normal şartlarda bulunup görülmesinin mümkün olmadığını belirten Sermet Ekimci, "Tarlada traktör ile çalışıyordum. Bir anda bir aracın uçtuğunu ördüm. Ardından da beni kurtarın sesleri gelmeye başladı. Allah'tan burdaydım gördüm. Yoksa bu araç burada bir hafta 10 gün bulunamazdı" diyerek kısa sürede bölgeye gelen jandarma ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Bu arada araçta inceleme yapan jandarma ekipleri otomobil içerisinde bulunan alkol şişeleri üzerine soruşturma başlattı.