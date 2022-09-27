Tarlada uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarlada uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Güllübahçe Mahallesi'nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden bir şüpheli şahsa yönelik tarlasına baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 165 gram kubar esrar ve 65 kök hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.