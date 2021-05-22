Tarlaya uçan otomobil sürücüsü yaralı halde kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı sürücüsünün kaçtığını tespit etti.

Olay, Davutlar yolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Davutlar istikametine seyir halinde ilerleyen 38 LE 226 plakalı Opel otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya uçan otomobil takla atarak durabildi. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Aracı kontrol eden ekipler sürücünün kaçtığını tespit etti. İddiaya göre sürücünün aşırı derecede alkollü olduğu ve yaralı halde kaçtığı öğrenildi. Çekici yardımıyla otomobil tarladan çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.