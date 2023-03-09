Tartıştığı kişiyi başından silahla vurarak öldüren şüpheli kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurup öldürdükten sonra kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 8 Mart günü Kadınlar Denizi Mahallesi plaj bölgesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda yemek yiyen Mehmet Mustafa Baker (32) ile R.K., yemekleri bittikten sonra restorandan ayrıldı. Plaj bölgesine inen ikili arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında belinden silahını çıkartan R.K., Mehmet Mustafa Baker'i kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Baker'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Baker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan cinayet şüphelisi R.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yeri ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli şahsın motosiklet ile olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştiren yoğun çalışmalar neticesinde şahsın kullandığı motosiklet Değirmendere Mahallesi'nde bahçe evinin önünde bulunurken, şüpheli şahıs R.K. suç aleti silah ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkıdan bozma silah ile yine kurusıkıdan bozma başka bir silah olmak üzere iki adet silah ve bu silahlara ait toplam 36 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli R.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.