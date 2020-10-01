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Taşınan müzenin bahçesindeki çam ağaçları ilginç bir şekilde kurudu

Aydın Efeler İlçe Merkezi’ndeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önünde bulunan eski müzedeki koskoca çam ağaçları göz göre göre kurudu.

Aydın Efeler İlçe Merkezi'ndeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün önünde bulunan eski müzedeki koskoca çam ağaçları göz göre göre kurudu. Yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan ve bölgeye ayrı bir güzellik katan ağaçların kuruması ve eski müze bahçesinin bakımsızlığı nedeniyle şehre ayrı bir güzellik katan Kültür Merkezinin çevresi adeta harabeye döndü.


Birçok medeniyete beşiklik eden Aydın'ın çeşitli arkeolojik ve etnografik eserlerin eserlerine yaklaşık yarım asır boyunca ev sahipliği yapan eski Aydın Müzesi taşındıktan sonra harabeye döndü. Fiziki ömrünü tamamladığı belirtilen bina ile birlikte çevresinde bulunan ve Aydın şehir merkezinin güzelliğine güzellik katan çam ağaçları da bilinmeyen bir sebeple göz göre göre kurudu. Bölgedeki diğer ağaçlar yemyeşil dururken sadece müzenin bahçesindeki çam ağaçların kuruması ise görenleri şaşırtırken, çevre sakinleri ağaçların bakımsızlıktan mı yoksa kasıtlı olarak mı kurutulduğunun araştırılmasını istedi.


Bilindiği gibi; 1959 yılında memurluk seviyesinde kurulan Aydın Müzesi, 1969 yılında müdürlük statüsüne yükseltilerek müzecilik hizmetlerine devam etti. 1973 yılında müze hizmet binasının teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyarete açılan Aydın Müzesi 2012 yılına kadar aynı binada hizmet verdi. Sergilenen eserlerin yanı sıra Aydın'da yaşayan bir çok kişinin önemli hatıralarını da barındıran Aydın Müzesi'nin bahçesindeki koskoca çam ağaçları ilginç bir şekilde kuruduğu görüldü.

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