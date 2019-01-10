Taşpınar; “Demokrasi basınla, basın demokrasiyle güç kazanır”

“Basın, insanların doğru bilgi alması, günlük olaylardan haberdar olması, dünyada olup bitenlerin farkına varabilmesi için gerekli ve önemlidir” diyen Fatih Taşpınar, “Objektif, özgür ve mesleğin ahlak kurallarına uyan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Tarafsız bir basın, demokrasiyi güçlendirirken, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de katkıda bulunur. Esasen basını ‘dördüncü kuvvet' olarak onu güçlü kılan, halkın sesi olması, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını arzulayan geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Daha net bir ifadeyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır. Demokrasi, özgür basınla; basın ve çalışanları da demokrasiye samimi yakınlıklarıyla önem ve güç kazanmaktadır.

Ülke olarak, 28 Şubat darbesi ve son olarak 15 Temmuz işgal girişiminde görüldüğü gibi, yakın tarihimizde çok hazin, iğrenç ve kimi durumlarda gülünç çelişkileri hep yaşadık. İnsan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi amaçlayan yasakçı, vesayetçi, darbeci girişimlerin oluşturmak istedikleri karanlık kuşatmayı aydınlatmak gibi temel bir görevi ve sorumluluğu olması gereken basın, hak ve özgürlüklere her zamankinden daha fazla duyarlı olmalıdır. Bu, onun hem amacı hem varlık sebebidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak, mesleki ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin gününü kutluyor; bugünün, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, sosyal ve ekonomik haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, güven ve imkân sağlayıcı çalışmaların yapılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.