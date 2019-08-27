Tavşanburnu Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Tavşanburnu Tabiat Parkı, eşsiz manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve denizi ile bölgenin gözde turizm merkezlerinden Didim ilçe sınırları içerisinde yer alan Tavşanburnu, 2011 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Tavşanburnu Tabiat Parkı, Didim gibi tarihi ve turistik bir antik kentin kenarında yer alması, değişik türde ağaç dokusuyla kaplı oluşu, sığ, temiz ve güzel denizi, güneşin doğuşu ve batışında oluşturduğu eşsiz manzara dokusu ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Tabiat parkı birçok canlı türüne ev sahipliği yaparken, ardıç, kızılçam, fıstık çamı, okaliptüs, kıbrıs akasyası, dişbudak, yabani zeytin, pırnal meşesi gibi birçok ağaç türünü de içinde barındırıyor. Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin ve kampçıların uğrak mekanlarından olan kamp alanı yoğun olarak ilgi görüyor.

Sahip olduğu doğal kaynak değerlerinin yanı sıra içinde bulunduğu bölgenin kültürel, tarihi, arkeolojik ve doğal değerleri ile de yüksek turizm potansiyeline sahip Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, yaban hayatı gözlemciliği, çadırlı kampçılık, yüzme, karavanlı kampçılık gibi aktiviteler de yapılabiliyor.