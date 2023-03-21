TBF Asbaşkanı Beşok, Başkan Özcan'la bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Hüseyin Beşok, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Hüseyin Beşok, Nazilli Belediyesi'nin bugüne kadar spor camiasına ciddi destekler verdiğine dikkat çekerek bu çabanın tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok'a teşekkür eden Başkan Özcan, “Nazillimiz uzun yıllardır çok yönlü bir kent olmuş ve bunu sürdürmeyi başarmıştır. Güçlü coğrafyası ve beşeri özelliklerinin yanında sanat, kültür ve spor gibi alanlarda kendini yetiştirmiş ve ülkemize çok defa adını başarılarla duyurmuştur. Nazilli Belediyesi olarak özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve bu alanda istekli, yetenekli çocuklarımızın desteklenmesi noktasında güzel projelere imza attık. İnşallah bu çalışmaları ülkemizde yetişmiş kıymetli hocalarımızın destekleri ve yönlendirmeleri ile daya iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Ziyaretin ardından TBF Asbaşkanı Beşok, Başkan Özcan'a 82 numaralı forma hediye etti.