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TCG Doğan Hücumbotu, Kuşadası Limanı'nda

Ege Denizi’nde gerçekleştirilen “Mavi Vatan 2019” tatbikatına katılan TCG Doğan Hücumbotu Kuşadası Limanı’na demirledi.

Ege Denizi'nde gerçekleştirilen “Mavi Vatan 2019” tatbikatına katılan TCG Doğan Hücumbotu Kuşadası Limanı'na demirledi. Askeri gemi Kuşadası'na gelişi nedeniyle iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açıldı.


Kuşadalılar, hücumbot ziyaretine büyük ilgi gösterirken, liman girişinde kuyruklar oluştu.


Bu arada, Kuşadası ziyareti anısına 3. Hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Üntaç Ekim, TCG Doğan Komutanı Deniz Binbaşı Yusuf Can, TCG Doğan Başçarkçı Deniz Yüzbaşı Tevfik Kerim Kaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi'yi makamlarında ziyaret etti. Makam ziyaretlerinin ardından Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Ferah Sürekçi TCG Doğan Hücumbotu'na iade-i ziyarette bulundu.

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