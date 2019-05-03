Tebrik çiçeklerini satıp gelirini LÖSEV'e bağışladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan Mesut Atakan, kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini satıp gelirini Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)'na bağışladı.

CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanı olarak göreve geldiğim günden bu güne değerli dostlarımdan, büyüklerimden, kardeşlerimden; tebrik, iyi dilek mesajları ve ziyaretleri aldım. Ziyaretlerle hemşerilik bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında ziyaret eden, gerek telefonla gerekse mesajla tebrik eden ve odamı çiçek bahçesine çeviren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturmak adına gelen çiçekleri tekrar geri iade ederek, gelirini yarınlarımızı temsil eden çocuklarımıza, LÖSEV'in incilerine bağışladım. Eminim ki bizden aldıkları güçlerle geleceğimizi şekillendirecekler. CHP Söke İlçe Başkanlığından duyurduğumuz umudun sesi, çığ gibi büyüyerek Aydın'a, tüm Türkiye'ye yayılmasını dilerim. Unutmayalım ki; Lösemi değil, sevgi bulaşıcıdır” dedi.