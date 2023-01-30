Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki Müzeyyen Çine tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde yaşayan Müzeyyen Çine uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Yapılan araştırmalar sonucu Çine'ye uygun döner geçtiğimiz haftalarda bulunmuş ve ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yaklaşık 2 hafta geçerken Çine doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çine'nin acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Çine'nin cenazesinin Bozdoğan'da öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.