Tedavisi tamamlanan martı ve kaplumbağa doğaya salındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ay önce vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan martı ve kaplumbağa tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.

Kuşadası Kadınlar Denizi'nde oturan Tülin Evre isimli vatandaş, yaklaşık 1 ay önce, yol kenarında kabuğunun üst kısmı parçalanmış bir kara kaplumbağası bularak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Kabuğu parçalanmış kaplumbağa gönüllü veteriner Nevzat Yıldızlı'ya tedavisinin yapılması için teslim edildi. Kaplumbağa'nın kabuğun parçalanan yerleri özel bir maddeyle yapıştırılarak, gerekli tedavisini yaptırıldı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Kuşadası Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekibi, aldıkları bir ihbarla gemi limanı açığında çırpınan bir martıyı denizden kurtararak EKODOSD yetkililerine teslim etti. Yaralı olan martının gerekli tedavileri yapıldı.

Doğada yaralı olarak bulunan martı ve kaplumbağa tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tedavileri tamamlanan martı ve kaplumbağayı tekrar doğaya salmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “ Kentlerin içinde bile yaban hayatının devam ettiği, mahalle aralarında doğal kalmış alanlarda bu tür canlıların yaşam mücadelesi verdiği görülmektedir. Gerek karasal alanlarda gerekse denizde bazen istenmeyen kazalar da yaşanmaktadır. Yaşanan kazaların hemen hepsinin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Yaşam alanları azalan ve yavaş hareket eden kaplumbağalar, yer değiştirmeleri sırasında süratli geçen araçlar tarafından ezilmekte, kıyı oltacılarla martıların arasında da bazen olta kazası yaşanmaktadır. Bilinçsizce yapılan ve istenmeyen bazı durumlar olsa da , kurumların ve vatandaşların doğaya ve yaban hayatına karşı ilgilerinin ve duyarlılıklarının artması da önemlidir” diye kon uştu.