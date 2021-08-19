Tedbirler etkisini gösterdi, Aydın'da vaka sayıları düşüşe geçti

Geçtiğimiz hafta 110'a yükselen günlük vaka sayısı bu hafta 61'e düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu hafta gözle görülür düşüş yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 92 oranında artış yaşayarak yüz binde 68,90 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 45 oranında azalma göstererek yüz binde 38,69 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 61'e düştü”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü. Fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarındaki artışlar Aydın'ı da etkilemişti. İl genelinde alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları etkisini gösterdi. Haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından sevindirici haber geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 61 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 432'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 110 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta neredeyse yarı yarıya düşerek 61'e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın, son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” dedi.