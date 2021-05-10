Tedbirler etkisini gösterdi, Aydın'da vakalar düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde pozitif vakalarda düşüş yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 43 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde kırmızı kategoriye yükselen Aydın'da alınan tedbirler etkili olurken, salgını yayılma hızı ile birlikte pozitif vakalarda da ciddi düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 162,45 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 102,23 olarak gerçekleşti.

“Oranlar sevindirdi”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde alınan tedbirler ile birlikte Aydın genelinde salgın yayılım hızı ile birlikte pozitif vakalarda da düşüş yaşandı. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerde Aydın'da yaklaşık 2 katına çıkan vaka sayısı ve vaka artış hızı, son haftalarda gözle görülür oranda düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 40'lık bir azalma oranı ile ciddi düşüş yaşayan Aydın'da bu hafta yüzde 37'lik bir azalma gerçekleşti.

“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 1-7 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 163 vaka görülürken, bu rakam bir haftada bin 143'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta 259 olan günlük vaka sayısı bu hafta 163'e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek” dedi.

“Vali Aksoy'dan teşekkür”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Kıymetli Aydınlılar, Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan pozitif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Konulan kurallara uyarak katkı sağlayan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.