Tehdit aldığını iddia eden yerel gazeteciden suç duyurusu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yayın yapan yerel bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Cemil Ağırbaşer, İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı hakkında yaptığı iki haberin ardından tehdit edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Yerel internet haber sitesi sahibi Ağırbaşer, 24 ve 28 Kasım 2018 tarihlerinde yaptığı İYİ Parti Aydın İl Teşkilatını konu alan iki haberin ardından tehdit edildiğini iddia etti. Ağırbaşer, gizli numaradan kendisini arayan bir kişinin “Bir daha Betül Akçanal hakkında haber yapmayacaksın. İki tane kız çocuğun var, dikkat et” diyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.

Ağırbaşer, konuyla ilgili Efeler Karakolu'na giderek suç duyurusunda bulundu. Kendisini arayanların bulunması için çalışmaların başladığını belirten Ağırbaşer, “Beni tehdit eden veya edenler numaradan araştırılıp bulunacak. Daha sonra ise İYİ Parti Aydın İl Başkanı Betül Akçanal ile bağlantısını olup olmadığına bakılacak. Beni asıl üzen ise sosyal medyada her yerde duyurmama rağmen Betül Akçanal'ın konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasıdır” dedi.