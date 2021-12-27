Tehlikeli köpek ırklarına sahip olanlar için son tarih '14 Ocak 2022'

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında düzenlenen protokolle kedi ve köpekler kimliklendirilerek kayıt altına alınıyor. Kedi ve köpeklerin deri altlarına uygulanacak mikroçip ve tanzim edilecek resmi pasaport ile ülkemizde kedi ve köpek sayılarının netleşmesi, yapılan tedavi, operasyon ve aşılamaların takip edilmesi, hayvanların sokağa terk edilmesinin önlenmesi, kaybolan kedi ve köpeklerin bulunmaları halinde sahiplerinin kolaylıkla tespit edilebilmesi amaçlanıyor. Aydın'da da sürdürülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar birçok hayvanın mikroçip uygulaması ve resmi kimliklendirmeleri yapıldı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin 'tehlikeli ırk' olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlatarak hayvan sahiplerini uyardı.

Kısırlaştırma şartı bulunuyor

Tehlike arz eden köpekler için kısırlaştırma şartının bulunduğunu ifade eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre, 14 Temmuz 2021 tarihinden önce sahiplenilmiş olan; American Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier, American Bully ırkı köpeklerin 'tehlike arz eden köpek ırkları' grubunda yer aldığını kaydetti. Bu köpeklerin 14 Ocak 2021 tarihine kadar Veteriner Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kısırlaştırılıp buna dair belgeyle birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurularak Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kaydettirilmeleri gerekiyor" dedi.

"İşlem yaptırmayana 11 bin TL ceza uygulanacak"

Başkan Şahin 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve kayıt işlemini tamamlamayan söz konusu köpek ırklarının sahiplerine 11 bin TL ceza uygulanacağını ifade ederek, "Bu tarihe kadar kısırlaştırma yaptırmayıp mikroçip işlemi gerçekleştirmeyen ve kimliklendirme yaptırmayan köpek sahiplerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, idari para cezası uygulanıp, köpeklere el konulacak. Bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Diğer ırk köpekler ile kediler ve gelinciklerin ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirilmeleri zorunlu olup, hayvan sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veya serbest veteriner hekim muayenehanelerine başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.