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Tehlikeli motosiklet dayanışması

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir motosiklet arıza yapınca başka motosikletli arıza yapan motosikleti akan şehir trafiğine aldırmadan ayağı ile dakikalarca itti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet arıza yapınca başka motosikletli arıza yapan motosikleti akan şehir trafiğine aldırmadan ayağı ile dakikalarca itti. Motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı.


İnsan ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Adnan Menderes Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, arıza yapan bir motosikletliye, yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Arızalı motosikletin yanına yanaşan motosikletli, önündeki arızalı motosikleti ayağıyla dakikalarca ittirerek ilerlemesini sağladı. Bir ara başka bir motosikletli de gelerek o da ayağı ile motosikleti ittirmek isteyince motosikletliler düşme tehlikesi atlattı. Akşam saatlerindeki yoğun trafiğe aldırmadan yaşanan olay kameralara yansıdı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler varış noktasına ulaşınca tehlikeli yardım son buldu.

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