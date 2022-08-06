Teke böceği incir ağaçlarının kurumasını hızlandırıyor

Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden olan Aydın'da incir bahçelerinde ağaçlar kurumaya başladı. Yapılan incelemelerde teke böceğinin kurumayı hızlandırdığı tespit edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erbeyli İncir Araştırma Müdürlüğü yetkilileri, Aydın'ın Karacasu ilçesinde kuruma görülen incir bahçelerinde ziyarette bulundu. Erbeyli İncir Araştırma Müdürlüğü yetkilisi tarafından yapılan incelemede incir ağaçlarında teke böceği zararlısına rastlandı.

Yapılan çalışmaların ardından bahçelerde kurumaların birinci sebebinin soğuk ve güneş zararından kaynaklandığı tespit edilirken, zarar gören dallarda teke böceği zararlısının beslenmeyi tercih ettiği ve kuruma hızını artırdığı belirlendi. Ekipler ise kuruma olan bahçelerde yapılması gerekenler hakkında çiftçileri bilgilendirdi. Kuruma görülen dallar budama zamanında kesilerek bahçeden uzaklaştırılması ve kesilen kalın dalların macunla kapatılması, budama sonrası kış dönemi bordo bulamacı uygulanması, soğuk ve sert geçen kış döneminde bordo bulamacının tekrarlanması, bitkinin hastalık ve çevresel faktörlere karşı dayanıklılığını arttırmak için toprak tahlili yapılarak bitkinin ihtiyacına uygun gübreleme yapılması gerektiği üreticilere anlatıldı.