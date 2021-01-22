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Tekne motoru hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde depoların kilitlerini kırmak suretiyle tekne motorlarını çalan 5 hırsız polisin operasyonuyla yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde depoların kilitlerini kırmak suretiyle tekne motorlarını çalan 5 hırsız polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından tekne motoru hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Didim'de iki farklı ikametin depolarının kilitlerini kırmak suretiyle çalınan tekne motoru hırsızlığı ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde her iki tekne motorunu çaldıkları tespit edilen S.S., C.E.U., M.B., B.H. ve O.A. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesi çalınan iki adet tekne motoru sahiplerine teslim edilerek, S.S., C.E.U., M.B., B.H. ve O.A. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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