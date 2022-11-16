Teknik Direktör Mesut Toros Nazilli Belediyespor'a imzayı attı

Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile bir buçuk yıllığına sözleşme imzaladı. 53 yaşındaki çalıştırıcı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde imza töreni düzenlendi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor ile ikinci kez yolları kesişen Teknik Direktör Mesut Toros, 2 yıl aradan sonra tekrardan geldiği takım için, “Hayallerimiz var bizim. Bu hedefe doğru dimdik yürüyeceğiz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ünal Önal ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yöneticiler katıldı. Mesut Toros, kendisini 1 buçuk yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Ünal Önal, Mesut Toros'un Nazilli camiasını yakından tanıyan bir isim olduğunu ifade ederek, “Mesut Toros hocamızla tekrar anlaştık. Daha önce de bizle beraber görev yapmış ve şampiyonluk yaşamış bir hocamız. Gönlümüzün kenarında olan bir hocamızdı. Hocamız camiamıza yabancı değil. Herkesle kaynaşmış ve gönlümüzü kazanmış birisi. Kendisiyle çok kısa bir görüşme oldu. Nazilli'de seve seve çalışmak istedi. Bugünden itibaren sorumlu ve yetkili odur” dedi.

Yeniden siyah beyazlı camiada olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren deneyimli teknik adam, Nazilli'de kendini rahat hissettiğini söyledi. Siyah beyazlı ekiple anlaşırken etiğe aykırı hiçbir durumun yaşanmadığının altını çizen Toros, “Zorlu geçen bir süreçte teknik ekibimle birlikte karar verdik ve Fethiyespor ile yollarımızı ayırdık. Süreç içinde, futbol dünyasına bir şeyler kattığımızı düşünüyoruz. Birçok teklifler geldi. Görüşmelerimiz oldu. Ben sevildiğim, sayıldığım yere döndüğüm için çok mutluyum. Saygı ve sevgiyi fazlasıyla gördüm. Çalışma ortamım zorlu ortamlarda geçiyor. Nazilli'yle dün akşam anlaştım. Daha öncesinde de etiğe sığmayan hiçbir şey olmadı. Şehre ve kulübe yakışır hareketlerde bulunduk. Hayallerimiz var. Bunu her zaman söyledik. İnşallah bu birliktelik uzun süreli olur. Türkiye'de hiç yaşanmayacak bir şampiyonluğu biz Nazilli'de yaşadık” dedi.

Mesut Toros ile çok güzel hatıralar yaşadıklarını dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Dijital dünyanın güzel hatırlatmaları var. Hocamla beraber kupayı kaldırdık. 8 ihtimalin birlikte gerçekleştiği bir ortamda şampiyonluk kupasını Nazilli'ye getirdiler. Kendisiyle elektriğimiz her zaman uyuştu. Futbol camiasında kıymetli bir isim. Onunla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Altyapıya önem vermesi, motivasyonu ve insan ilişkileri bizim için çok değerli. Kaldığımız yerden devam diyoruz” dedi.