Teknoloji çobanları işsiz bırakıyor

Aydın'da otlak arazilere gerilen ve hayvanlara zarar vermeden kontrol altında tutulmasını sağlayan elektrikli teller, çobanlarında işlerinin azalmasına neden oldu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok meslek dalı yerini makinalara bırakmasıyla beraber, bazı meslekler tamamen biterken, bazılarında da büyük azalmalar yaşandı. Hayvancılığın en önemli unsurlarından olan çobanlar, sürünün birbirinden ayrılmaması ve dışarıdan gelen tehlikeli saldırıların yaşanmaması adına sürünün yanında bulunuyor.

Bazı sürü sahipleri son zamanlarda, bu durumlar için farklı yollar deniyor. Aydın'da, içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu otlak arazinin etrafının elektrikli tellerle çevrildiği görüldü. İçerisinde düşük amper elektrik bulunduran teller, sürekli olarak değil kesik bir şekilde akım vererek, canlılara zarar vermeyip, sadece irkilerek geri çekilmesini sağlıyor. Bu yöntem içerideki canlıların dışarı çıkmasını engellerken, dışarıdan gelecek saldırıları da önlüyor.