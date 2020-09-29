Teknolojiye yenilmeyen deniz fenerleri, halen denizcilerin en büyük yardımcısı

Muhteşem mimarisi ve manzarasının yanında deniz fenerlerinin aynı zamanda gemicilerin dostu olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, binlerce yıldır denizcilere işaret veren deniz fenerlerinin önemini ve işlevini anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 50 adet deniz fenerinin asırlardır denizcilere yol gösterdiği gibi pek çok yazar ve şaire de ilham olduğunu belirten deniz fenerlerinin yaydığı ışıkların, denizciler için hayati önem taşıyan mesajları olduğunu belirten Eren Budaklı, tarihi milattan önce 285'li yıllara dayanan deniz fenerlerinin bile halen vazifesine devam ettiğini söyledi. Bugün fener bekçiliği ve fener bakıcılığı gibi meslekler yok olsa da asırlar önce yakılan ateşlerle ışık saçan fenerlerin artık elektrik enerjisi ile bu işlevine devam edip kontrolü de uydudan sağlansa da deniz fenerlerinin halen denizcilerin kader arkadaşı olduğunu belirten Budaklı, konumları ve ışık tiplerine onlarca çeşit fener bulunduğunu söyledi. Su Üstünde Bloğu olarak birbirinden değerli vintage ürünler, hediyelik eşyalar, takılar, gemi maketleri ve denizcilik ürünlerine dair her şeyin bulunabildiği online mağazanın yanında su üstündeki kültürü de yaymaya gayret ettiklerini belirten Budaklı, “Deniz fenerlerinin en önemli görevi seyir halindeki denizcilere bulundukları mevkii belirlemede son derece kolaylık sağlayabilmesidir. Bunun yanında ayrıca denizde herhangi bir tehlike durumu söz konusu olduğunda, yine bu deniz fenerleri denizcilere uyarıda bulunmaktadır. Bu fenerlerin en önemli özelliği sisli havalarda işaret vermesi ve mevki belirtmesidir. Fenerlerin karakterlerinin olmasının sebebi, kullanıldığı liman girişleri, dar geçitler ve boğaz gibi yerlerde bu bölgelerin karıştırılmaması içindir. Bu sebeple farklı renk kombinasyonları ve şekillerde gösterilmektedir” diyerek su üstündeki hayatta deniz fenerlerinin çok önemli olduğunu söyledi.