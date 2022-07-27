Teksti Park Sanat Galerisi'nde 'Kadınların Gizemli Dünyaları' adlı sergi açıldı

Prof. Hayati Misman'ın gravür ve resimlerinden oluşan 'Kadınların Gizemli Dünyaları' adlı sergisi Tekstil Park Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları sanatçılarla ve eserleriyle buluşturmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Sanatçıyı Aydın'da misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Bugün sanat galerimiz büyük bir sanatçımız olan Prof. Hayati Misman'ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatçımızla Aydınlıları buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Sanatçımızın eserlerine de baktığımızda kadın, tüm renkleriyle hayatın her alanında; aynı Aydın'ın kadınları gibi. Tüm Aydınlıları sanatçımızın eserlerini görmeye Tekstil Park Sanat Galerisi'ne bekliyoruz” dedi.

Aydın'a bir sanat galerisi kazandırdığı için Başkan Çerçioğlu'nu tebrik eden sanatçı Misman ise “Başkanımızı kutluyoruz. Biz resimlerimizi atölyelerimizde yapıp bırakıyoruz. Eserlerimizin halkla buluşması bizim de tercihimiz. Fakat biz sanatçıların böylesi imkânları yok. Belediye bize böyle bir imkan sunduğu zaman biz resimlerimizi halkla buluşturmak istiyoruz. Sanat adına bir nebze de olsa bir şeyleri aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu ise sanatın da bir buluşma olduğunun altını çizip “Çok güzel bir buluşma. Zaten sanatın kendisi de bir buluşma; düşle gerçeğin, gerçekle gerçekdışının bir buluşması. Bu mekânı çok sevdim. Aydın gibi tarihsel ve kültürel bir belleğe sahip olan bir kentin böyle bir belediye galerisinin olmasını çok önemsiyorum. Ben de Özlem Hanım'ı bu anlamda kutluyorum. Sergilerin de hocaların hocalarının sergileriyle sürdürülmesi, sonrasında da genç sanatçıların eserleriyle devam edilmesi buranın yaşaması için çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sergi 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.