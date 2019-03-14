‘Tekstil Park Yaşam Alanı'nın temeli atıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 177 dönümlük Tekstil'in bulunduğu alana yapılacak olan ‘Tekstil Park yaşam Alanı'nın temeli törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Biz bu alanı birkaç kişiye değil Aydın'da yaşayan 1 milyon 100 bin kişinin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Miting havasında geçen Aydın Tekstil Park yaşam Alanı temel atma törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, 17 ilçenin belediye başkan adayları, AK Parti Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde Aydın'da yaptığı ve yapacağı hizmetlerden söz eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 25 milyon TL'lik proje maliyeti olan Aydın Tekstil Parkı Yaşam Alanı ile Aydın'ın çehresinin değişeceğini söyledi.

Konuşmasında zaman zaman rakibi AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ı eleştiren Başkan Özlem Çerçioğlu, “177 dönüm alan ve içerisindeki 1000 adet ağaç ile birlikte belli bir zümrenin değil tüm Aydın halkının kullanımına açıyoruz. Buranın kamulaştırması 7 yıl sürdü. 2009 yılında devraldığımız borç batağındaki bir belediyeye rağmen burayı 100 milyon liraya kamulaştırdık. Burası Aydın halkının mali, halk yeşil alan istedi biz de yeşil alan olarak halkın hizmetine sunuyoruz. Göreve geldiğimizde halk ne istiyorsa onu yapacağız dedik sandık koyduk halk yeşil alan istedi. Şimdi de halkın istediğini yapıyoruz” dedi.

“Rakibim Aydın'da yaşamadığı için bilmiyor”

Konuşmasında zaman zaman rakibi AK parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ı eleştiren Özlem Çerçioğlu, “Rakibim diyor ki; ‘Aydın Tekstil alanın ihalesini yapacağım.' Kendisinin Aydın'dan haberi yok ki. Aydın'da yaşamadığı için bilmiyor. Buranın ihalesi çoktan yapıldı.” Diye konuştu.

“Fabrika binasını fuar alanı yapacağız”

Proje tamamlandığında Aydın'ın önemli bir ihtiyacı olan ‘Fuar alanı' ihtiyacının da karşılanacağını belirten Başkan Çerçioğlu, “Burada eski fabrika binasını fuar alanı yapacağız. Restorasyon bitince kadınların her gün satış yapacağı alan olacak. Alın size istihdam. Bunun benzer örneğini Çakırbeyli, Bozdoğan ve Sultanhisar'da yaptık. Burayı başkası olsaydı AVM yapardı. Burada 1 milyon 100 bin kişinin hakkı var. Buraya bin ağaç daha dikeceğiz. Sizden aldığımız güçle 18 saat çalışıyorum. Bu hizmetleri çalışanlarımla yapıyorum” diyerek tüm personeline ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir olup göreve geldiğinde Aydın'daki 493 köyün 60'ının su sorunu yaşadığını ve 17 yıldır çözülmeyen sorunları çözdüklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Rakibim Mustafa Savaş'ın karnı tok, tencerenin nasıl kaynadığını bilmiyor. Seçimden seçime Aydın'a geliyor. Seçimden sonra tekrar Ankara'ya Meclis'e gidecek. Meclis'te elektrikteki vergilerin kaldırılmasına yönelik teklif vermesini bekliyoruz” diyerek Işıklı Doğal Yaşam Parkı, Mimar Sinan Parkı, Dünya İş ve Kültür Merkezi, Ege Yem ve Ege Süt projelerinden söz etti.

Başkan Çerçioğlu 31 Mart akşamı saat 21:00'de Atatürk Kent Meydanı'nda olacağını belirterek herkesi akşam alana kutlama yapmaya davet etti.