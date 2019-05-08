Tekvandocular başarılarını Başkan Atabay ile paylaştı

Deniz Atay'ı ziyaret edip, elde ettikleri başarıları paylaştılar.

Aydın'daki il seçmelerinde Didim'e madalyalarla dönen Didim belediyespor tekvando takımı Başkan Atabay'ı ziyarette bulundu. Ziyarete kulüp başkanı Bedri Altıntaş, Tekvando takımı antrenörü Altan Akyol, Engelliler derneği yöneticileri ile tekvando takımı sporcuları katıldı. Aydında yapılan il seçmelerinde Ümitler, minikler ve yıldızlar kategorisinde 11 sporcu ile katıldıklarını belirten Didim Belediyespor tekvando antrenörü Altan Akyol, “Bu seçmelerde Ümitlerde 2, yıldızlarda 1, miniklerde de 8 sporcu ile katıldık. Bu yarışmada 3 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya aldık. Bu sporcularımız Minikler, yıldızlar, ümitler Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Yapılacak Türkiye şampiyonalarına Didim Belediyesi kulübü olarak Belediye başkanımızın da desteği ile katılacaklar. İnşallah başarılı olacağız. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum”dedi.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'da Tekvando sporcularına gösterdikleri başarılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Atabay ziyaretine gelen sporculara hediyeler verdi.