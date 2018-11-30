TEMA Vakfı öğrencilerinden nostaljik oyuncalara yoğun ilgi

TEMA Vakfı üyesi öğrenciler, Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi ile burada açılan ‘Geçmişten Günümüze Zeka ve Beceri Oyuncakları' isimli sergiyi gezdi.

TEMA Vakfı üyesi yaklaşık iki yüz öğrenci, Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi'nde Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi iş birliği ile açılan sergiyi gezerek güzel bir gün geçirdiler. Oyuncakçı Dede olarak bilinen Erkan Atalı'nın 'Geçmişten Günümüze Zeka ve Beceri Oyuncakları' isimli oyuncak sergisinde oyuncakları yakından görme fırsatı yakalayan öğrenciler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca Efeler Kent Belleği ve Araştırma merkezini de gezen öğrenciler 6 bin sayfa belge, 2 bin 300 fotoğraf, 13 video görüntü ile Aydın'ı dijital ortamda inceledi.

Yaptığı ve yıllar öncesine ait eski oyuncaklardan oluşan sergi hakkında öğrencilere bilgi veren emekli öğretmen Erkan Atalı,” Öncelikle bana bu oyuncakları sergileme fırsatı veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımız beni sizlerle, sizleri de oyuncaklarla buluşturmuş oldu. İlkokuldayken dedem ve ilkokul öğretmenimin bana verdiği oyuncaklar beni çok etkiledi ve oyuncaklara olan tutkum o zaman başladı. O günden bu yana oyuncaklara olan sevgim hiç bitmedi ve bugünlere geldim” dedi.

TEMA Vakfı üyesi öğrencilerinden oluşan ziyaretçi heyeti eski oyuncakları dikkatle inceleyerek nasıl oynandığını çözmeye çalıştı.