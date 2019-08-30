'Temiz Çevre' projesi ile Sümerpark daha temiz

Yapılan çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Çaluk ve Oğuzhan Kılıçaslan, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Nazilli Cezaevi Müdürü Hasan Elpe ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahsettin Polat yerinde inceledi. Projeyle ilgili olarak konuşan Başkan Özcan; “İşgücünün ekonomiye katılımını sağlaması açısından da oldukça faydalı bir proje. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cezanın infaz edilmesi noktasında bu tür toplum yararına projelerle gerçekleştirilmesi için Nazillimiz adına faydalı olacaktır” dedi.

Projenin ciddi bir kamu yararı sağladığına dikkat çeken Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Emre Alp; “Hem cezaları infaz ediliyor hem de topluma hizmet ediyorlar. Bu projenin hükümlülerin cezaları tamamlandığında topluma uyum konusunda da katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmayı genişletmek istediklerini söyleyen Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, “Bu ilçede beraber yaşıyoruz ve buranın temizliğinden bizler de sorumluyuz. Bakanlığımız bu çalışmayı 26-29 Ağustos tarihleri arasında belirledi ama biz bu çalışmayı genişletmek istiyoruz. Şu an 134 denetimli serbestlik müdürlüklerinin olduğu yerde bu çalışma eşzamanlı olarak yapılıyor. Adalet Bakanımız da şu an Ankara Gölbaşı'nda Atatürk Parkı'nda yapılan aynı çalışmayı denetliyor. Bu projeyle hem hükümlülere cezalarını toplum içinde infaz etme imkanı sunuyoruz hem de kamunun ihtiyacı olan işgücünü ücretsiz olarak temin etmiş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.