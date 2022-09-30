Tenispark'ta çevre düzenleme çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli Mahallesi'nde bulunan Tenispark çevresinde düzenleme, bordür ve taş döşeme çalışmalarına başladı.

Stabilizesi yapılan alanın kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde hemşehrilerimizin kaliteli sosyalleşebileceği, hem spor yapıp hem de keyifli vakit geçirebileceği noktaların artırılması için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Doğan Karaburun hocamız burada çok güzel işler yaptı. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz Tenisparkımızın çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor. İnşallah kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden 3. Kademe Tenis Antrenörü Doğan Karaburun; “4 toprak 1 sert ve 1 de yapay çim kapalı kortumuzla inşaatımızın sonuna gelmekteyiz. İnşaatımızın tamamlanma aşamasında kortlarımızı yaptık ancak çevre düzenlemesi eksik kalmıştı. Bunun için belediyemize başvuruda bulunduk. Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan bizleri kırmadı. Çevre düzenlememizde bizlere büyük destek verdi. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Nazilli halkı için en iyisini en güzelini amaçlayıp bu tesisi kazandırmaktan mutluyuz. Tesisimizde hazırlıklarımız son aşamasına gelmiş bulunmakta. Nasipse 15 gün içerisinde Nazilli halkının hizmetine açacağız. Nazilli halkına hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.