Tepeli Pelikan tür eylem planı platform komisyonu inceleme yaptı

Tür koruma eylem planı kapsamında; ahşap yapay platformların Dilek yarımadası Menderes Deltası Milli parkı Karina Dalyan'ında hangi adalara kurulacağıyla ilgili kurulan Komisyon bugün yer tespiti için bir inceleme yaptı.

Kurulan Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü, Dilek yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli parkı'ndan Mühendis Uğur Ulaşoğlu, Aydın DKMP il şube Müdürlüğü'nden Mühendis İstemihan M. Kahraman, Aydın Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü Tabiat varlıkları koruma kurulu Şubesi'nden Mühendis Erdal Daldal ve Ziraat Mühendisi H.Basri Özçakan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Dilek yarımadası Büyük Menderes deltası Milli parkı Orman Muhafaza memuru Harun Kaya ve Ekodosd Başkanı Bahattin Sürücü katıldı.

Yapılan komisyon incelemesi neticesinde, Dünya Doğayı koruma birliği (ıucn)'e göre, küresel ölçekte nt (near threatened – tehdide yakın) olarak sınıflandırılmış bir tür olan Tepeli Pelikan (Pelecanus Crispus), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa koruma ve Milli parklar genel müdürlüğü tarafından öncelikli türler arasında değerlendirilerek, tür koruma eylem planına alındı.

Hazırlanan tür eylem planına göre; ülkemizin üye olduğu Bern ve Cites gibi uluslararası sözleşmelerle de korunacak türler arasında listelenen Tepeli Pelikanlar, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan bir tür olması sebebiyle ve yaşadığı habitatlarda yapılacak iyileştirme çalışmalarının pek çok türe de fayda sağlayacağı düşünülerek ülkemizde eylem planı hazırlanacak öncelikli türlerden biri olarak seçildi.

Tepeli Pelikanlar yuvalarını genel olarak sulak alanlarda bulunan alüvyon adacıkları ve zaman zaman sazlıklar arasındaki kısmen yüksek tepecikler üzerinde yapmaktadır. bu tıp habitatlar sulak alan su rejimine yapılan müdahaleler sonucunda azalan alüvyon miktarları, sulak alanda aşırı azalan ya da aşırı artan su miktarı sonucu büyük oranda yok olmaktadır.

Düzenli olarak Aydın Büyük Menderes deltası, Gediz deltası, Kuş (Manyas) gölü ve Aktaş gölü'nde üreme yapan Tepeli Pelikanlar için, tür eylem planı kapsamında Kuş (Manyas) gölü ve Büyük Menderes Deltası'nda ihtiyaçlarını karşılayacak boyuttu yapay üreme platformlarının yapılması raporlandı.

Üreme döneminin sona ermesinden sonra, Temmuz ayından itibaren ilk aşamada iki farklı adacık (kumsal) üzerine, hazırlanacak üreme platformlarının araziye monte edilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra artan popülasyonun üreme yeri ihtiyacına göre yeni platformalar yapılaması kararlaştırldı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Tepeli Pelikanların yuva alanlarında rahatsız edilmemesi konusunda balıkçılarla işbirliği yaparak bir bilinç oluşturmaya gayret gösteriyoruz. bazen kuluçka dönemlerinde meraklı kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından yuva yerleri rahatsız edilebilmektedir. bu tıp durumlarda yerel balıkçılarla ortak çalışmalar yaparak, insanların yuvalara yaklaşmasının önüne geçmek istiyoruz. üreme döneminde çok hassas olan tepeli pelikanların üreme kolonilerine ortalama 500 metreden daha fazla mesafede yaklaşılmamalıdır. bu kısıtlılık sadece vatandaşlar için geçerli olmayıp, balıkçılar, milli park görevlileri, sivil toplum kökenli ve akademik araştırmacılar da dahildir. Tepeli Pelikanların nesillerini koruyabilmesi için bunlara hassasiyet gösterilmesi gerekir. nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikanlar, büyük menderes deltası, Aydın ve ülkemiz için çok önemli bir zenginliktir" dedi.