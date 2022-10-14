Terör firarisi Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde “PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan V.A isimli şahıs Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.