Terör örgütü propagandası yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan şahıs Aydın il Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan E.G (50) isimli şahıs Efeler ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.