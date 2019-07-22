İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Muş İl Emniyet Müdürlüğünce “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç Didim'de emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.