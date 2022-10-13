Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından aranan G.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.