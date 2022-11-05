Terör örgütü propagandasından aranan şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasından aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan M.Y. isimli şahıs Reisköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.