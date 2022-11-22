Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Y.K. isimli şahıs Efeler ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.