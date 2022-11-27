Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan O.G. (24) isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.