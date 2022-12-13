İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü üyesi Söke'de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişi yapılan operasyon ile yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişi yapılan operasyon ile yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör suçlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde B.M. (21) isimli şüphelinin “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan arandığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, terör üyesi olduğu tespit edilen B.M.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin hakkında adli işlem başlatıldı.

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