Terör propagandasından aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde terör propagandası yapan bir kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan A.T. isimli şahsın Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.