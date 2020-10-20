Tersten giden otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde benzin istasyonuna tersten giren otomobil, istasyondan çıkış yapan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut G. Yönetimindeki 06 BB 7097 plakalı Renault Laguna marka otomobil yakıt almak için benzin istasyonuna tersten girdi. Bu sırada benzin alıp istasyondan çıkmak isteyen Murat K. yönetimindeki Honda marka motosiklet tersten gelen araca çarparak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Murat K., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.