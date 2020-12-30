TES-İŞ devreye girdi işçiler haklarını aldı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası'nın (TES-İŞ) girişimleri ile diğer kadrolu DSİ işçileri gibi haklardan yararlanma hakkına sahip olan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 696 sayılı KHK'lı işçileri TES-İŞ Aydın İl Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde 696 sayılı KHK ile sürekli işçi pozisyonlarında çalışan işçiler, DSİ Genel Müdürlüğü ve TES-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme ile diğer kadrolu işçilerin tüm haklarından yararlanmaya başladı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 310 KHK'lı sürekli işçiye bayram sevinci yaşatan bu haber sonrası işçiler TÜRK-İŞ Aydın İl Temsilcisi ve TES-İŞ Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette işçiler TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma ile Genel Başkan Yardımcıları Hacı Mevlüt Önal ve Nakif Yılmaz ile online olarak görüşerek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

DSİ ve TES-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile KHK'lı işçilerin tüm DSİ işçileri aynı haklara sahip olduğunu belirten TÜRK-İŞ Aydın İl Temsilcisi ve TES-İŞ Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, "Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden 310 kişi bu sözleşmeden yararlandırdılar. Tüm KHK'lıların 1 Aralık itibari ile iş kolları değişti ve enerji iş koluna geçtiler. DSİ'de TES-İŞ Sendikası yetkili. DSİ'de mevcutta kim çalışıyorsa hepsi de bizim üyemiz oldular. Üye olmaları neticesinde genel merkezimizin ve TÜRK-İŞ'in yapmış olduğu girişimler neticesinde mevcut iş yerindeki sözleşmeye tabi olunması kararı çıkartıldı. Bu kararı çıkartana kadar da baya bir engel aştık. Sağ olsunlar tüm yetkililer de hem sendikamıza hem de üyelerimize destek oldular. Netice itibari ile şu anda DSİ'de mevcutta çalışan işçi arkadaşlarımız gibi o sözleşmenin kitabında ne yazıyorsa KHK'lı arkadaşlarımız da o hakları elde ettiler. Biz bu konuda çok mutluyuz. Şu ana kadar işçilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri de ziyaretleri ile onurlandıran işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 28 Şubat itibari ile tüm kamuda yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinden de güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. O toplu iş sözleşmesinde tüm sıkıntılarımızı masaya yatıracağız" dedi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sürekli işçileri adına TES-İŞ Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın'a plaket takdim eden Halil Etten, "DSİ 21. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 696 sayılı KHK ile sürekli işçi pozisyonlarında çalışan bizler TES-İŞ Sendikası'nın DSİ ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesinin sevincini yaşamaktayız. Toplu iş sözleşmesi ile sendikalı olmanın ayrıcalıklarını, maddi ve manevi kazanımlarını, özlük haklarımızla birlikte örgütlü olmanın güvencesini yaşamamıza vesile olan başta Genel Başkanımız Ersin Akma, Genel Başkan Yardımcılarımız Hacı Mevlüt Ünal ve Nakif Yılmaz ile Aydın Şube Başkanımız Mustafa Aydın'a teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu. Etten ayrıca, TES-İŞ Genel Başkan Ersin Akma ile Genel Başkan Yardımcıları Hacı Mevlüt Önal ve Nakif Yılmaz'ın plaketlerini de Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın'a teslim etti.

Online olarak işçilerle görüşen TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma, "Arkadaşları nazik davranışlarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Uzun süre bu hakların mücadelesini TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte verdik. Tüm özlük haklarına kavuşmuş vaziyetteler. Ben ailelerine, kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuşarak her zaman işçilerin arkasında olacaklarını ifade etti ve işçilerin yeni yılını tebrik etti.