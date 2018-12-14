Tesisinde su akmayan kulübe 45 kilometreden tankerle su taşındı

Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün tesislerinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 45 kilometre uzaklıktaki Nazilli ilçesinden tankerle su taşındı.

Aydınspor 1923'ün Efeler ilçesinde barındığı Hüseyin Aksu Tesisleri'nde kullanılan suyun Aydın ASKİ ekipleri tarafından geçtiğimiz Eylül ayında kesilmesinin ardından baş gösteren su sıkıntısı hat safhaya ulaştı. Antrenman sırasında futbolcuların kaldığı tesise gelen şebekenin problem çıkarması üzerine kent meydanındaki süs havuzuna girerek gerçekleştirdikleri eylemle gündeme gelen Aydınspor 1923'e destek Nazilli Belediyesi'nden geldi.

Taşıma suyla futbolcuların ihtiyaçlarını giderdiği tesiste yaşanan sıkıntıyı duyan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, personeline talimat vererek 10 ton kapasiteli su tankerini Aydınspor 1923'ün emrine tahsis etti. Nazilli Belediyesi personeli tarafından kamyonla taşınan su, tesisteki su depolarına boşaltılırken; Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Özgen Türker de Aydınspor 1923 tesislerine gelerek Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan'ı ziyaret etti.

Aydın'da yıllardır yeşil zeminde ve tribünde büyük rekabet yaşayan iki camianın arası Nazilli Belediyesi tarafından Aydınspor 1923 Kulübü tesislerine sağlanan su desteğiyle centilmenliğe dönüştü.