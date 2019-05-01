Tezcan ve Bülbül, Günel'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır ve CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyarette Başkan Günel'i tebrik edip, başarılar dileyen Tezcan ve Bülbül, “ Kuşadası büyükşehir belediyesi ile koordine içerisinde çok büyük hizmetlere kavuşacak. Başkanımız Ömer Günel Kuşadası'nın kaderini değiştirecek. Her zaman arkasındayız, destekçisiyiz “ dediler. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ziyaretlerinden büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, Tezcan ve Bülbül'e teşekkür etti.