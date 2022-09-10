TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 0 - Çorum FK: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Nazilli Belediyespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Stat: Nazilli İlçe
Hakamler: Burak Olcar, Yusuf Susuz, Faruk Yağlı
Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mehmet (Cemal dk. 61), Çağrı (Şükrü Kaan dk. 80 ?), Mert (Nurettin dk. 61), Nuh, Mert Er (Bilal dk. 74), Alim (Fatih dk. 74), Emre, Hakkı Can, Yılmaz, Hüseyin
Çorum FK: Bayram, Emre, Salih Zafer, Mehmet (Enes dk. 79), Suat (Burak dk. 89 ?), Murat (Berat Ali dk. 70), Ferhat, Serkan, Erkan, Ali (Mustafa Eren dk. 79), Sinan
Goller: Mehmet (dk. 63), Nuh (k.k.) (dk. 69) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Bilal (Nazilli Belediyespor), Salih Zafer, Erkan, Murat (Çorum FK)